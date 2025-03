Angie Stone Passed Away: भयानक कार एक्सीडेंट में हुई गायिका एंजी स्टोन की मौत

Angie Stone Passed Away: No More Rain और Wish I Didn’t Miss You जैसे सॉन्ग्स से म्यूजिक की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने वाली फेमस सिंगर की एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इस खबर से फैंस और उनके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है और सोशल मीडिया पर फैंस अपने फेवरेट सिंगर की मौत पर दुख जता रहे हैं।

ग्रैमी अवॉर्ड नॉमिनेटेड आर एंड बी सिंगर एंजी स्टोन ने 63 साल की उम्र में हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया है। एंजी स्टोन ऑल-फीमेल हिप-हॉप तिकड़ी द सीक्वेंस की मेंबर थीं और उन्होंने कई हिट गाने म्यूजिक वर्ल्ड को दिए थें। 1 मार्च 2025 को एंजी स्टोन ने अपनी आखिरी सांस ली और उनकी मौत से फैंस दुखी हो गए हैं।

Rest In Peace, Angie Stone.

A legendary voice of house, soul & disco, gone far too soon.

Her music transcended genres and ALWAYS made people dance.

Our thoughts are with her family & friends. pic.twitter.com/VXuwUr4XEu

— Defected Records (@DefectedRecords) March 1, 2025