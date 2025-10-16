  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. भाई तेज प्रताप के नामांकन पर बहन रोहिणी आचार्य का बयान, कहा- ‘तुम हमेशा उजाले की तरह…’

भाई तेज प्रताप के नामांकन पर बहन रोहिणी आचार्य का बयान, कहा- ‘तुम हमेशा उजाले की तरह…’

बिहार की महुआ विधानसभा सीट (Mahua Assembly Seat) से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (RJD chief Lalu Prasad Yadav) के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने गुरुवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। इस पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने कहा कि "तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिलें और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो .. भाई ..ढेरों शुभकामनाएं .. स्नेह व आशीर्वाद"।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार की महुआ विधानसभा सीट (Mahua Assembly Seat) से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (RJD chief Lalu Prasad Yadav) के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने गुरुवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। इस पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने कहा कि “तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिलें और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो .. भाई ..ढेरों शुभकामनाएं .. स्नेह व आशीर्वाद”।

पढ़ें :- Bihar Elections 2025: जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव

इससे पहले रोहिणी ने बुधवार को राजद नेता और भाई तेजस्वी यादव के नामांकन पर भी ट्वीट किया था। रोहिणी ने कहा था- “रुख हवा ने बदल लिया, बिहार ने फैसला कर लिया, बदलाव कर दिखाएंगे, तेजस्वी की अगुवाई में नया बिहार बनाएंगे।”

नामांकन भरने जाते वक्त जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे मेरे माता-पिता के साथ-साथ मेरी दादी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। मेरी दादी मुझे सबसे प्रिय हैं। मेरे गुरु भी मेरे साथ वृन्दावन से यहां हैं। महुआ के लोग मुझे बुला रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले कहा,कि अगर आपके पास माता-पिता और ‘दादी’ का आशीर्वाद है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने यौन उत्पीड़न मामले में वार्डन को पद से हटाया, सहायक निलंबित

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने यौन उत्पीड़न मामले में वार्डन को पद से...

कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल और कॉलेज में RSS की गतिविधियां होंगी बैन

कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल और कॉलेज में RSS की...

पाकिस्तान ने लगाया बड़ा आरोप, रक्षामंत्री ख्वाजा ने कहा तालिबान भारत की ओर से लड़ रहा है प्रॉक्सी युद्ध

पाकिस्तान ने लगाया बड़ा आरोप, रक्षामंत्री ख्वाजा ने कहा तालिबान भारत की...

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा, जानें वजह?

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा, जानें...

पत्नी चंदा देवी नहीं ,अब खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जानें क्या हुआ ऐसा?

पत्नी चंदा देवी नहीं ,अब खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर...

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान,केंद्र सरकार की आलोचना करने के साथ कहा कि ट्रंप हमारा बाप है क्या

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान,केंद्र सरकार की आलोचना करने के...