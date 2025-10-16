भाई तेज प्रताप के नामांकन पर बहन रोहिणी आचार्य का बयान, कहा- ‘तुम हमेशा उजाले की तरह…’

पटना। बिहार की महुआ विधानसभा सीट (Mahua Assembly Seat) से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (RJD chief Lalu Prasad Yadav) के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने गुरुवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। इस पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने कहा कि “तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिलें और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो .. भाई ..ढेरों शुभकामनाएं .. स्नेह व आशीर्वाद”।

इससे पहले रोहिणी ने बुधवार को राजद नेता और भाई तेजस्वी यादव के नामांकन पर भी ट्वीट किया था। रोहिणी ने कहा था- “रुख हवा ने बदल लिया, बिहार ने फैसला कर लिया, बदलाव कर दिखाएंगे, तेजस्वी की अगुवाई में नया बिहार बनाएंगे।”

नामांकन भरने जाते वक्त जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे मेरे माता-पिता के साथ-साथ मेरी दादी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। मेरी दादी मुझे सबसे प्रिय हैं। मेरे गुरु भी मेरे साथ वृन्दावन से यहां हैं। महुआ के लोग मुझे बुला रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले कहा,कि अगर आपके पास माता-पिता और ‘दादी’ का आशीर्वाद है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है।