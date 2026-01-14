तेजस्वी के ‘दही-चूड़ा भोज’ में न पहुंचने पर तेज प्रताप ने दी प्रतिक्रिया, JJD प्रमुख ने छोटे भाई को लेकर किया बड़ा खुलासा

Dahi-Chura feast at Tej Pratap Yadav's house: मकर संक्रांति पर बिहार की राजधानी पटना में जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव का दही-चूड़ा भोज चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां पर राज्य की कई जानी मानी हस्तियां पहुंची, लेकिन तेज प्रताप के छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष इस कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आए। इस पर जब जेजेडी प्रमुख से सवाल किया गया तो उन्होंने एक मजेदार जवाब दिया।
अपने घर पर मकर संक्रांति के मौके पर जन शक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, “लालू जी आए, गवर्नर आरिफ जी आए और हमें आशीर्वाद दिया। हमें बड़ों से आशीर्वाद लेकर पूरे बिहार में अपनी यात्रा शुरू करनी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव फंक्शन में आएंगे, तो उन्होंने कहा, “मैंने अपने छोटे भाई को भी न्योता भेजा है। वह थोड़ा देर से उठता (सो कर) है…” बता दें कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व सांसद सुभाष प्रसाद यादव समेत तमाम नेता इस आयोजन में शामिल होने पहुंचे।
इससे पहले जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने एक्स पर परिवार के सदस्यों से मुलाकात और उन्हें आमंत्रण पत्र देने की फोटो शेयर की थी। तेज प्रताप ने मंगलवार को एक्स में लिखा, “आज अपने पिताजी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माता जी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से भी भेंट मुलाकात कर कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले “ऐतिहासिक दही -चूड़ा भोज” कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया। साथ ही आज अपनी प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने का अद्भुत पल भी प्राप्त हुआ।”