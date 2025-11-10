  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. भारतीय कार से तस्करी का सामान बरामद,एक गिरफ्तार

भारतीय कार से तस्करी का सामान बरामद,एक गिरफ्तार

भारतीय कार से तस्करी का सामान बरामद,एक गिरफ्तार

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज:: भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ अभियान में नेपाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रूपनदेही जिले की पुलिस ने एक भारतीय नम्बर की कार से नेपाल में तस्करी कर लाए गए मोबाइल, लैपटॉप, विदेशी शराब और अन्य वस्तुएं बरामद की हैं। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।

पढ़ें :- आज़म खां से तकरार के बीच देर रात फैसल लाला से मिलने पहुंचे सांसद मोहिबुल्ला नदवी

रविवार की शाम क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय बुटवल वाट की टीम ने तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 स्थित शंकरनगर क्षेत्र में भैरहवा से बुटवल जा रही एक भारतीय कार को जांच के लिए रोका। तलाशी में कार की सीट के नीचे छिपाकर रखे गए लैपटॉप, मोबाइल डिस्प्ले, चार्जर, पीली धातु की गाय की मूर्ति, शराब की बोतल, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बरामद हुई।

डीएसपी सूरज कार्की ने बताया कि पकड़ा गया युवक जोग प्रसाद, निवासी स्यानजा (नेपाल) है, जो भारत के अशोक बिहार, दिल्ली से सामान लेकर कस्टम से बचते हुए नेपाल में प्रवेश कर रहा था। पुलिस ने कार सहित सभी बरामद सामान जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आज़म खां से तकरार के बीच देर रात फैसल लाला से मिलने पहुंचे सांसद मोहिबुल्ला नदवी

आज़म खां से तकरार के बीच देर रात फैसल लाला से मिलने...

भारतीय कार से तस्करी का सामान बरामद,एक गिरफ्तार

भारतीय कार से तस्करी का सामान बरामद,एक गिरफ्तार

सीमा पर तस्करी का खुलासा: ब्राउन सुगर के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार

सीमा पर तस्करी का खुलासा: ब्राउन सुगर के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार

सीमा पर फिर नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई —ठूठीबारी बार्डर पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, तीन गिरफ्तार

सीमा पर फिर नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई —ठूठीबारी बार्डर पर...

ज्ञान डेयरी को मिला अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन, स्वच्छता व गुणवत्ता पर बढ़ा भरोसा

ज्ञान डेयरी को मिला अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन, स्वच्छता व गुणवत्ता पर...

रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, सुबह की ट्रेन शाम को पटना पहुंची, इसमें सवार अभ्यर्थियों की छूटी परीक्षा

रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, सुबह की ट्रेन शाम...