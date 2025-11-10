भारतीय कार से तस्करी का सामान बरामद,एक गिरफ्तार

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज:: भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ अभियान में नेपाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रूपनदेही जिले की पुलिस ने एक भारतीय नम्बर की कार से नेपाल में तस्करी कर लाए गए मोबाइल, लैपटॉप, विदेशी शराब और अन्य वस्तुएं बरामद की हैं। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।

रविवार की शाम क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय बुटवल वाट की टीम ने तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 स्थित शंकरनगर क्षेत्र में भैरहवा से बुटवल जा रही एक भारतीय कार को जांच के लिए रोका। तलाशी में कार की सीट के नीचे छिपाकर रखे गए लैपटॉप, मोबाइल डिस्प्ले, चार्जर, पीली धातु की गाय की मूर्ति, शराब की बोतल, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बरामद हुई।

डीएसपी सूरज कार्की ने बताया कि पकड़ा गया युवक जोग प्रसाद, निवासी स्यानजा (नेपाल) है, जो भारत के अशोक बिहार, दिल्ली से सामान लेकर कस्टम से बचते हुए नेपाल में प्रवेश कर रहा था। पुलिस ने कार सहित सभी बरामद सामान जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।