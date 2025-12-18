सोनौली बॉर्डर पर महिलाओं के जरिए तस्करी, वाहनों की आड़ में सरहद पार करने का खेल

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज:: भारत-नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर पर तस्करी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तस्करों ने नया तरीका अपनाते हुए महिलाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सीमा पर कड़ी चौकसी के बावजूद महिलाएं तस्करी का सामान लेकर भारत से नेपाल और नेपाल से भारत की ओर दौड़ लगाती नजर आती हैं।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, ये महिलाएं भारत-नेपाल के बीच आने-जाने वाले ट्रकों और अन्य भारी वाहनों की आड़ लेकर पुलिस और एसएसबी जवानों से बचते हुए सरहद पार कर जाती हैं। इस दौरान सड़क पर अचानक दौड़ लगाने के कारण गंभीर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।

गुरुवार सुबह करीब सात बजे ऐसी ही कुछ महिलाएं सोनौली नो-मेंस-लैंड के पहले एकत्रित देखी गईं। वे तस्करों द्वारा दिए गए सामान को नेपाल पहुंचाने के लिए नेपाल जाने वाले वाहनों का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही कोई ट्रक आगे बढ़ता है, महिलाएं उसके बीच से दौड़ लगाकर नेपाल की ओर निकल जाती हैं। यही प्रक्रिया नेपाल से भारत आने वाले वाहनों के दौरान भी अपनाई जाती है।

इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नौतनवा अंकुर गौतम ने बताया कि ऐसी महिलाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीमा पर निगरानी और सख्त की जा रही है।