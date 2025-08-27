बारिश व ​हुए भूस्खलन से वैष्णो देवी मार्ग पर अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, बढ़ सकती है मृतकों संख्या

जम्मू। कश्मीर में मूसलाधार बरसात से काफी तबाही मची हुई है। भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी मार्ग पर मंगलवार को हुए भूस्खलन से अभीतक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इस भूस्खलन में वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहे 6 श्रद्धालु भी हैं जिनकी मौत हो चुकी है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने संभावना जताई जा रही है। जम्मू संभाग में भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने यहां के हालात के बारे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को फोन पर जानकारी दी है।

मंगलवार को जम्मू संभाग में भारी बारिश और वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आकर छह श्रद्धालुओं सहित कुल 30लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। से सब देखते हुए वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा रोक दी गई है।एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 30 लोगों की मौत हो गई है।

राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पोस्ट में वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से फोेन पर बातचीत कर राज्य में भारी बारिश के कारण पैदा हुए हालात और नुकसान के बारे में जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि त्रिकुटा पहाड़ी स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर का घुमावदार रास्ते पर पिछली दोपहर करीब 3 बजे यह हादसा हुआ। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में राहत और बचाव कार्य चल रहा है।

जम्मू के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कटरा और उसके आसपास बचाव और राहत कार्यों में सेना की तीन राहत टुकड़ियाँ तुरंत तैनात की गईं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सेना की एक टुकड़ी अर्धकुंवारी, कटरा में लोगों की जान बचाने में मदद कर रही है, एक राहत टुकड़ी कटरा से ठाकरा कोट जाने वाली सड़क पर भूस्खलन वाले स्थान पर पहुँच गई है और एक सेना की टुकड़ी जौरियाँ के दक्षिण में सहायता प्रदान कर रही है। लोगों की जान बचाने, ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करने और नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने के प्रयास जारी हैं। नागरिक एजेंसियों के साथ निकट समन्वय किया जा रहा है।

बारिश के चलते दर्जनों पहाड़ी सड़कें भूस्खलन व बाढ़ के कारण अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो गईं। जम्मू आने-जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। हर तरफ तबाही ही तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। यहां कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है।