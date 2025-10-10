मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सोनौली में समाजवादियों का जुटान

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: आदर्श नगर पंचायत सोनौली के जानकी नगर वार्ड स्थित लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बैजू यादव के कैंप कार्यालय पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई।

कार्यक्रम में उपस्थित सपा कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदानों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा किसानों, नौजवानों और गरीब वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाया। सभी ने उनके बताए आदर्शों पर चलने और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विक्रम यादव, जिला पंचायत सदस्य रामाशीष यादव, रामअचल यादव, रेखा यादव, रामअचल जोखन यादव, सुदामा, हरिराम, रामकेश भारती, बाबूलाल, सुनील, प्रिंस यादव, इमरान हाशमी, अनिल यादव, राम सिंह, पुरुषोत्तम यादव, योगेश यादव, जुगेश यादव, सहित सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट

