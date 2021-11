Sofia Urista ने की शर्मनाक हरकत, LIVE Concert में मेल फैन के चेहरे पर किया पेशाब...VIDEO देख भड़के लोग

Shameful act of Sofia Urista: अमेरिका की सिंगर और सॉन्गराइटर सोफिया उरिस्ता (Sofia Urista) अपने लाइव कॉन्सर्ट के बाद से ही जबरदस्त सुर्खियों में चल रही हैं। आपको बनाता दें, सोफिया उरिस्ता (Sofia Urista) ने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान ऐसी हरकत की जिसके बाद उन्हें और उनके बैंड को माफी भी मांगनी पड़ी है। दरअसल सोफिया ने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपने एक फैन के चेहरे पर पेशाब कर दिया था।

सोफिया उरिस्ता (Sofia Urista) की इस हरकत को लेकर लोग सोशल मीडिया पर उनकी उन्हे ट्रोल कर रहें हैं। आपको बता दें सोफिया उरिस्ता (Sofia Urista) इस मामले में माफी भी मांग चुकी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि वे हमेशा स्टेज पर अपनी लिमिट में ही रहती हैं उन्होंने ये भी कहा कि वे कोई शॉक आर्टिस्ट नहीं हैं और वे इस तरह की शॉकिंग हरकतों के जरिए नहीं बल्कि अपने म्यूजिक के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना पसंद करती हैं। सोफिया ने कहा कि उनकी लोगों को आहत करने की कोई मंशा नहीं थी।

Sexual Predator @sophiaurista can be clearly seen using her fame to lure her victim & make him comply in the horrific sexual assault that occurred on stage in Rockville.

The rape apologists who r justifying it as "he liked it" are grooming men & perpetuating rape culture.#MeToo pic.twitter.com/RqQOEmWCtk

— Mick Kay (@mick_kaay) November 16, 2021