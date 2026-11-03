सोलर इंडस्ट्रीज शेयर: बारूद बनाने वाली कंपनी ने शेयर बाजार में मचाया धूम, कंपनी के शेयर में सात फीसदी का उछाल, निवेशक हैरान

नई दिल्ली। शेयर बाजार में डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर लगातार निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर विस्फोटक और रक्षा उत्पाद बनाने वाली कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का शेयर सुर्खियों में है। कंपनी के शेयर में करीब 7 फीसदी तक की तेजी आने की खबर है। सबसे खास बात यह है कि एक समय में लगभग 1,100 रुपये के आसपास कारोबार करने वाला यह शेयर लंबी अवधि में 22,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच चुका है।

क्या करती है सोलर इंडस्ट्रीज?

देश की प्रमुख औद्योगिक विस्फोटक निर्माता कंपनियों में ‘सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया’ शामिल है। यह कंपनी खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र के लिए विस्फोटक और डेटोनेटर बनाती है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी इस कंपनी ने अपनी मजबूत मौजूदगी बनाई है। पिनाका रॉकेट सिस्टम और अन्य रक्षा उत्पादों से जुड़े कारोबार में कंपनी की भागीदारी इसे डिफेंस सेक्टर का महत्वपूर्ण नाम बनाती है।

कंपनी के मुनाफे में करीब 79 प्रतिशत की बढ़ोतरी

इस कंपनी के वित्तीय नतीजे भी बहुत चर्चा में हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में सोलर इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 617.02 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 344.97 करोड़ रुपये था। यानी हर साल मुनाफे में लगभग 78.86 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 3,518.92 करोड़ रुपये रहा।

₹1,100 से ₹22,000 तक का सफर

ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2021 के जनवरी माह में शेयर का भाव करीब 1,093 रुपये था, जो सितंबर 2026 में 22,455 रुपये के रिकॉर्ड क्लोजिंग स्तर तक पहुंच गया।

हालांकि, निवेशकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शेयर बाजार में तेजी और गिरावट दोनों का खतरा बना रहता है। सिर्फ पुराने रिटर्न देखकर निवेश का फैसला करना उचित नहीं है।