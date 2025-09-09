  1. हिन्दी समाचार
  3. Video- पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बैठने से पहले किसी ने खींच ली कुर्सी, मंच पर गिरने का वीडियो हुआ वायरल

Ashwini Choubey fell on the stage: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा के दिग्गज अश्विनी चौबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें अश्विनी चौबे मंच पर बैठने जा रहे थे, तभी पीछे से किसी ने उनकी कुर्सी खींच ली। जिससे वह मंच पर ही गिर गए। यह घटना गयाजी में एक कार्यक्रम के दौरान हुई।

By Abhimanyu 
Updated Date

जानकारी के अनुसार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे गयाजी के शेरघाटी में सोमवार को एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में स्वागत के बाद वह मंच पर अतिथियों के लिए लगी कुर्सी पर बैठ रहे थे, तभी एक शख्स ने कुर्सी को पीछे से खींच लिया और भाजपा नेता वहीं पर गिर गए। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि अश्विनी चौबे मंच पर रखी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तभी पीछे बुके लिए खड़े एक शख्स ने अचानक कुर्सी खींच ली। इस बात से अंजान चौबे अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही उन्हें संभाला और उठाकर कुर्सी पर बैठाया। वहीं, मंच पर मौजूद कुछ नेता इस घटना पर हंसते हुए नजर आए।

