  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. असम: कार-ट्रक की जोरदार टक्कर , 5 लोगों की मौत

असम: कार-ट्रक की जोरदार टक्कर , 5 लोगों की मौत

असम के शोणितपुर जिले में एक कार और ट्रक के बीच हुए भीषड़ सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक मीडिया रिपोर्ट ​में बताया गया हादसा बालीपारा में राजमार्ग—15 पर टुबुकीझार स्थित मीट सप्लाई इलाके में हुआ। बताया गया कि टक्कर इतनी भयावह थी कि पांचो ने मौके में ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया...

By Harsh 
Updated Date

शोणितपुर: असम के शोणितपुर जिले में एक कार और ट्रक के बीच हुए भीषड़ सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक मीडिया रिपोर्ट ​में बताया गया हादसा बालीपारा में राजमार्ग-15 पर टुबुकीझार स्थित मीट सप्लाई इलाके में हुआ। बताया गया कि टक्कर इतनी भयावह थी कि पांचो ने मौके में ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

पढ़ें :- समस्तीपुर के रोसड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो युवकों की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि तेज रफ्तार ट्रक और कार विपरीत दिशा से आ रही थी। सामने से आ रही ट्रक ने कार को जोरदार तक्कर मार दी। हादसे के बाद कार गहरी खाई में जा गिरी। मृतकों की पहचान संजय मेष, लाटुमनी (पापू) बोरा, नयन स्वर्गियारी, प्रांजल बनिया और हरबिंद हाजोवारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा कि सभी ओहन पथार बटाबारी इलाके के रहने वाले है।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचन दी जिसके बाद राहत—बचाव कार्य शुरू हुआ। पुलिस ने बताया कि लोगों की मदद से ​दुर्घटनाग्रस्त कार में फंसे लोगों को तुरंत निकाले की कोशिश की गई। कार से कुछ शराब की बोतले भी बरामद हुई, ​शराब का हादसे से क्या संबंध है अभी इसकी जांच हो रही है। पुलिस हादसे के हर पहलू को समझ जांच कर रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 5 किलो गांजे के साथ यात्री गिरफ्तार, बैंकॉक बैग में छिपाकर ला रहा था खेप

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 5 किलो गांजे के साथ यात्री गिरफ्तार,...

दिल्ली: 26 साल के युवक के पेट में मिली बच्चेदानी, संतान न होने की जांच में सामने आया बेहद दुर्लभ मामला

दिल्ली: 26 साल के युवक के पेट में मिली बच्चेदानी, संतान न...

Junior Women Hockey Asia Cup : भारतीय टीम सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 5-1 से रौंदकर पहुंची फाइनल में , सुप्रिया की हैट्रिक का कमाल

Junior Women Hockey Asia Cup : भारतीय टीम सेमीफाइनल में साउथ कोरिया...

तेल की सप्लाई पर ट्रिपल अटैक! दुनिया में फिर मचेगा कोहराम, भारत पर कितना असर?

तेल की सप्लाई पर ट्रिपल अटैक! दुनिया में फिर मचेगा कोहराम, भारत...

असम: कार-ट्रक की जोरदार टक्कर , 5 लोगों की मौत

असम: कार-ट्रक की जोरदार टक्कर , 5 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, भद्रवाह में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर को किया ढेर, एम4 राइफल बरामद

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, भद्रवाह में जैश-ए-मोहम्मद...