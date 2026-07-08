बायोपिक 'दादा' के पहले पोस्टर रिलीज पर सौरव गांगुली ने लिखा- 'राजकुमार राव मैदान पर मेरा...'

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान (Former Indian cricket team captain0) सौरव गांगुली के 54वें जन्मदिन (Sourav Ganguly's 54th birthday) पर उनके फैंस को एक बड़ा सरप्राइज मिला है। उनकी जिंदगी पर बनने वाली फिल्म 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' (film 'Dada – The Sourav Ganguly Story') का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है।
नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान (Former Indian cricket team captain0) सौरव गांगुली के 54वें जन्मदिन (Sourav Ganguly’s 54th birthday) पर उनके फैंस को एक बड़ा सरप्राइज मिला है। उनकी जिंदगी पर बनने वाली फिल्म ‘दादा – द सौरव गांगुली स्टोरी’ (film ‘Dada – The Sourav Ganguly Story’) का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में मशहूर एक्टर राजकुमार राव (Renowned Actor Rajkummar Rao) सौरव गांगुली (दादा) का किरदार निभा रहे हैं। इस पर अब सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
सौरव गांगुली ने क्या लिखा?
फिल्म ‘दादा’ का पोस्टर देखने के बाद सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने इसे एक्स (X) पर साझा किया। उन्होंने इसे अपने जीवन का अब तक का सबसे अच्छा तोहफा बताया और राजकुमार राव (Rajkummar Rao) को टैग करते हुए लिखा, ‘तुम्हें मैदान पर मेरा मशहूर ‘कवर ड्राइव’ शॉट खेलते हुए देखने का मुझे बेसब्री से इंतजार है।’
The Best Gift Ever! Can’t wait to see you play my cover drive! #RajkummarRao#Dada #DadaTheSouravGangulyStory #DadaFirstLook pic.twitter.com/TqHsWn2Eg8
— Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 8, 2026
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