टीचर ने हिंदू स्टूडेंट की कलाई से काटा कलावा, समाज में फैला गुस्सा और नाराजगी

The Teacher cut the Kalawa: हिन्दू धर्म में लोग अपने हाथ की कलाई पर धार्मिक धागा यानी कलावा बांधते हैं, माना जाता है कि यह पवित्र धागा हमारी नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। साथ ही हमें इससे देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है। हालांकि, साउथ अफ्रीका में एक टीचर की ओर से कथित तौर पर इसका अपमान किया गया है। जिसको लेकर हिंदू समाज में गुस्सा और नाराजगी फैल गई है। In