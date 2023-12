IND vs SA 2nd T20I Possible XI: दूसरे टी20 में ऐसी होगी प्लेइंग 11, बेंच की शोभा बढ़ाएंगे ये खिलाड़ी

IND vs SA 2nd T20I Possible XI: दूसरे टी20 में ऐसी होगी प्लेइंग 11, बेंच की शोभा बढ़ाएंगे ये खिलाड़ी

IND vs SA 1st T20I Possible Playing-XI: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मैच आज मंगलवार को खेला जाएगा है। सीरीज का दूसरा मैच गकेबेरहा के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम (St George's Park, Gqeberha) में खेला जाना है। वर्ल्ड कप के बाद इस सीरीज में कई खिलाड़ियों की वापसी हो रही है, ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए प्लेइंग 11 का चुनाव करना बड़ी चुनौती होगी।