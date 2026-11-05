  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, पूर्व मंत्री की याचिका हाईकोर्ट ट्रांसफर

सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, पूर्व मंत्री की याचिका हाईकोर्ट ट्रांसफर

Azam Khan ED Arrest Case : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 16 नवंबर को हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी इस मांग पर विचार करने का फैसला हाई कोर्ट पर छोड़ दिया।

By Abhimanyu 
Updated Date

Azam Khan ED Arrest Case : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 16 नवंबर को हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी इस मांग पर विचार करने का फैसला हाई कोर्ट पर छोड़ दिया।

पढ़ें :- आजम खान ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को दी चुनौती

दरअसल, सपा नेता आजम खान ने जेल से रिहा होने के तुरंत बाद मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने आजम खान के वकील निजाम पाशा की ओर से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील पर संज्ञान लिया था और कहा था कि याचिका को इस सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सपा नेता के वकील निज़ाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूर्व मंत्री आज़म खान की याचिका का ज़िक्र किया था।

आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में 29 अक्टूबर को ‘डुअल पैन कार्ड’ मामले में जेल से रिहा होने के “40 मिनट” बाद ही ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। उन्होंने 1 नवंबर के उस विशेष अदालत के आदेश को भी रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। साथ ही, उन्होंने फिलहाल हिरासत से रिहाई की भी अपील की थी। हालांकि, टॉप कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, पूर्व मंत्री की याचिका हाईकोर्ट ट्रांसफर

सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत,...

अलीगढ़ में सस्पेंड दारोगा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शराब के नशे में धुत वीडियो वायरल होने के बाद कर दिए गए थे सस्पेंड , पिता बोले- तनाव में था बेटा

अलीगढ़ में सस्पेंड दारोगा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शराब के नशे...

कानपुर जू में मौत का तांडव! 40 दिन के भीतर 9 वन्यजीवों की मौत, संक्रमण की आशंका से बढ़ी चिंता

कानपुर जू में मौत का तांडव! 40 दिन के भीतर 9 वन्यजीवों...

राम मंदिर में उपराष्ट्रपति पहला दीप प्रज्वलित कर करेंगे दीपोत्सव का शुभारंभ, पहली बार होगा अयोध्या दौरा

राम मंदिर में उपराष्ट्रपति पहला दीप प्रज्वलित कर करेंगे दीपोत्सव का शुभारंभ,...

पत्नी को कुर्सी से बांधा और फिर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग, कन्नौज में पति ने अफेयर के शक में की हत्या

पत्नी को कुर्सी से बांधा और फिर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग,...

धीरेंद्र शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित टिप्पणी का मामला कोर्ट पहुंचा, मानहानि का वाद दायर

धीरेंद्र शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित टिप्पणी का मामला कोर्ट पहुंचा,...