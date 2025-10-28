  1. हिन्दी समाचार
छठ घाट पर सपा नेता बैजू यादव ने किया श्रद्धालुओं का स्वागत, प्रसाद व दूध किया वितरण

By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::  लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का चार दिवसीय अनुष्ठान मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान घाटों पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। अर्घ्य अर्पण के बाद व्रतियों ने व्रत का पारण कर पूजा का समापन किया।

इसी क्रम में आदर्श नगर पंचायत सोनौली के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी एवं सपा नेता बैजू यादव ने श्यामकाट स्थित छठ घाट पर पहुंचकर श्रद्धालुओं का स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने घाट पर आए श्रद्धालुओं के बीच स्टॉल लगाकर प्रसाद वितरण किया और लोकआस्था के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

सूर्योदय के समय बैजू यादव ने रोहिणी नदी में जाकर श्रद्धालुओं को गाय का दूध वितरित किया। इस दौरान उन्होंने छठी मैया से सोनौली नगर की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

 

