सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मोहन भागवत की तारीफ, बोले- RSS से बड़ा नहीं है दुनिया में कोई संगठन

समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उसके प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) की तारीफ में कसीदे पढे़ है। गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी (SP MP Afzal Ansari) ने कहा कि हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला आरएसएस (RSS) से बड़ा कोई संगठन दुनिया में नहीं है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उसके प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) की तारीफ में कसीदे पढे़ है। गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी (SP MP Afzal Ansari) ने कहा कि हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला आरएसएस (RSS) से बड़ा कोई संगठन दुनिया में नहीं है। उन्होंने मोहन भागवत (Mohan Bhagwat)  के हालिया बयानों को सराहनीय बताते हुए कहा कि भागवत ने कहा कि देश को नफरत से नहीं, बल्कि भाईचारे और एकता से मजबूती मिलेगी। नफरत का कारोबार अब बंद होना चाहिए। अब इसी पर अंसारी ने अन्य धार्मिक नेताओं से भी अपील की कि वे इस संदेश को अपनाएं।

पढ़ें :- वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी को दिखाए गए काले झंडे, BJP कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

आरएसएस (RSS) के 100 साल पूरे होने के मौके पर हुए कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत (RSS Cheaf Mohan Bhagwat) ने कहा था कि देश को एकता और भाईचारे की जरूरत है, और हर मंदिर-मजार में शिवलिंग ढूंढ़ने जैसी प्रवृत्तियां राष्ट्र को कमजोर करती हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) ने इस बयान को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस प्रमुख इस तरह का सकारात्मक संदेश देते हैं, तो सभी वर्गों को इसका स्वागत करना चाहिए और इसे समाज में सभी को अपनाना चाहिए।

भागवत का बयान स्वागत योग्य

सपा सांसद अफजाल अंसारी (SP MP Afzal Ansari) ने कहा कि मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इस्लाम को भारत का अभिन्न हिस्सा माना है। अंसारी ने स्पष्ट कहा कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, यह सदियों से भारत में मौजूद है और मोहन भागवत ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बैठे कुछ आका का कोई परिवार नहीं है, लेकिन भागवत के इस संदेश से देश में सकारात्मक माहौल बनने की उम्मीद है और अंसारी ने कहा कि वे इस फैसले का स्वागत करते हैं।

अखिलेश और तेजस्वी पर भी बोले अंसारी

पढ़ें :- मोदी जी और उनकी स्व. माताजी के लिए कहे गए अपशब्द, राहुल गांधी की निम्न स्तर की नकारात्मक राजनीति का प्रतीक: अमित शाह

बिहार की राजनीति पर बोलते हुए अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त नेता बताते हुए कहा कि ये कोई संदेह नहीं है कि इस बार सीएम तेजस्वी यादव (CM Tejashwi Yadav) बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) के अवध और मगध वाले बयान की तारीफ की। अंसारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को भी महान नेता बताया और कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।

