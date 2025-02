राम गोपाल यादव, बोले- महाकुंभ के अधिकारियों की सिर्फ एक चिंता वीआईपी लेन अच्छी हो,आम लोग चाहे वे डूब जाएं या मर जाएं कोई बात नहीं…

SP MP Ram Gopal Yadav said- The only concern of Maha Kumbh officials is that the VIP lane should be good, it does not matter if common people drown or die...