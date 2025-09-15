सपा सांसद रुचि वीरा की स्कूटी पर सवारी की रील वायरल  ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर जानता पूछ रही हैं मैडम हेलमेट कहा हैं

मुरादाबाद:- आज कल हर कोई रील बना रहा हैं तो रील बनाने में मुरादाबाद की सांसद रूचि वीरा भी पीछे नहीं रहना चाहती. लेकिन रील के चक्कर में लोग ट्रोल करने लग जाएंगे यह नहीं सोचा था. स्कूटी पर बैठकर मुरादाबाद की सड़कों पर घूम कर रील बनवा रही सांसद रूचि वीरा ट्रैफिक नियमों को दरकिनार करती हुई दिखाई दी.

दरसल सपा सांसद रुचि वीरा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है. सपा सांसद स्कूटी की पिछली सीट पर बैठी हुई है और एक युवक तेजी के साथ मुरादाबाद की सड़कों पर स्कूटी दौड़ा रहा है. स्कूटी चला रहे युवक ने न तो हैलमेट लगाया हुआ है और न ही सांसद रुचि वीरा ही ट्रैफिक नियमों का पालन कर रही है. मुरादाबाद की सड़कों पर फर्राटे भर रही स्कूटी का नम्बर UP 21 BS-5113 साफ नजर आ रहा है. मुरादाबाद में स्मार्टसिटी प्रोजेक्ट के तहत सभी चौराहों को कैमरों से लैस किया गया है. ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तेद नजर आती है. सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरो से यातायात नियमों का उलंघन करने वालों के खूब चालान किए जाते हैं. लेकिन सपा सांसद रूची वीरा जिस स्कूटी पर सवार होकर घूम रही थी उसने चालान करने वाले सीसीटीवी कैमरो को भी चकमा दें दिया. सपा सांसद को अपनी स्कूटी पर बैठाकर रील बनवाने वाले युवक ने सोशल मिडिया पर रील डालते समय यह नहीं सोचा होगा की रील को लोग देखेंगे ही लेकिन इससे सपा सांसद कितना ट्रोल होगी.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद