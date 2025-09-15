  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सपा सांसद रुचि वीरा की स्कूटी पर सवारी की रील वायरल  ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर जानता पूछ रही हैं मैडम हेलमेट कहा हैं

सपा सांसद रुचि वीरा की स्कूटी पर सवारी की रील वायरल  ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर जानता पूछ रही हैं मैडम हेलमेट कहा हैं

सपा सांसद रुचि वीरा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है. सपा सांसद स्कूटी की पिछली सीट पर बैठी हुई है और एक युवक तेजी के साथ मुरादाबाद की सड़कों पर स्कूटी दौड़ा रहा है. स्कूटी चला रहे युवक ने न तो हैलमेट लगाया हुआ है और न ही सांसद रुचि वीरा ही ट्रैफिक नियमों का पालन कर रही है.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद:- आज कल हर कोई रील बना रहा हैं तो रील बनाने में मुरादाबाद की सांसद रूचि वीरा भी पीछे नहीं रहना चाहती. लेकिन रील के चक्कर में लोग ट्रोल करने लग जाएंगे यह नहीं सोचा था. स्कूटी पर बैठकर मुरादाबाद की सड़कों पर घूम कर रील बनवा रही सांसद रूचि वीरा ट्रैफिक नियमों को दरकिनार करती हुई दिखाई दी.

पढ़ें :- योगी की पुलिस के डर से थर थर कांपा हत्या आरोपी, एसएसपी ऑफिस पहुँच किया सरेंडर, मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में किया था गिरफ्तार

दरसल सपा सांसद रुचि वीरा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है. सपा सांसद स्कूटी की पिछली सीट पर बैठी हुई है और एक युवक तेजी के साथ मुरादाबाद की सड़कों पर स्कूटी दौड़ा रहा है. स्कूटी चला रहे युवक ने न तो हैलमेट लगाया हुआ है और न ही सांसद रुचि वीरा ही ट्रैफिक नियमों का पालन कर रही है. मुरादाबाद की सड़कों पर फर्राटे भर रही स्कूटी का नम्बर UP 21 BS-5113 साफ नजर आ रहा है. मुरादाबाद में स्मार्टसिटी प्रोजेक्ट के तहत सभी चौराहों को कैमरों से लैस किया गया है. ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तेद नजर आती है. सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरो से यातायात नियमों का उलंघन करने वालों के खूब चालान किए जाते हैं. लेकिन सपा सांसद रूची वीरा जिस स्कूटी पर सवार होकर घूम रही थी उसने चालान करने वाले सीसीटीवी कैमरो को भी चकमा दें दिया. सपा सांसद को अपनी स्कूटी पर बैठाकर रील बनवाने वाले युवक ने सोशल मिडिया पर रील डालते समय यह नहीं सोचा होगा की रील को लोग देखेंगे ही लेकिन इससे सपा सांसद कितना ट्रोल होगी.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

पढ़ें :- मुरादाबाद गौतमबुद्ध पार्क में नया मोड़, दलित नेता के खिलाफ उतरे नगर निगमकर्मी, दलित नेता बोले नगर निगम मेरे खिलाफ रच रहा षड़यंत्र, पार्क का मुद्दा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उठाया था 
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत से हार के बाद पाकिस्तान में मचा बवाल: पूर्व खिलाड़ियों ने पीसीबी को बताया जिम्मेदार

भारत से हार के बाद पाकिस्तान में मचा बवाल: पूर्व खिलाड़ियों ने...

सांसद संजय राउत का बड़ा बयान पाकिस्तान ने मैच से कमाएं 25 हजार करोड़, ऐसे मैच पर थूकते है हम

सांसद संजय राउत का बड़ा बयान पाकिस्तान ने मैच से कमाएं 25...

स्कूल वैन में बच्ची से दुष्कर्म मामला,पुलिस ने चार्जशीट में किड्जी स्कूल प्रबंधक व चालक को बनाया आरोपी

स्कूल वैन में बच्ची से दुष्कर्म मामला,पुलिस ने चार्जशीट में किड्जी स्कूल...

सपा सांसद रुचि वीरा की स्कूटी पर सवारी की रील वायरल  ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर जानता पूछ रही हैं मैडम हेलमेट कहा हैं

सपा सांसद रुचि वीरा की स्कूटी पर सवारी की रील वायरल  ट्रैफिक...

दवा कंपनियों की चालाकी का देखें एक प्रत्यक्ष प्रमाण, आप भी देखिए आपको कैसे लग रही हैं चूना?

दवा कंपनियों की चालाकी का देखें एक प्रत्यक्ष प्रमाण, आप भी देखिए...

भारतीय पत्रकारों के साथ नेपाल में दुर्व्यवहार को लेकर सौपा ज्ञापन

भारतीय पत्रकारों के साथ नेपाल में दुर्व्यवहार को लेकर सौपा ज्ञापन