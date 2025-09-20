Spider removal tips : इस  स्प्रे से घर में लगी मकड़ियों का जालों का हो सकता है सफाया , आप भी आजमाएं

घर में मकड़ियों के जाले को जंजाल बोला जाता है। जाले घर की शोभा बिगाड़ देते है। कितनी भी साफ सफाई घर में कर लें लेकिन जाले लग ही जाते है।
Spider removal tips : घर में मकड़ियों के जाले को जंजाल बोला जाता है। जाले घर की शोभा विगाड़ देते है। कितनी भी साफ सफाई घर में कर लें लेकिन जाले लग ही जाते है। आइये जानते है कुछ घरेलू उपाय जिनसे जालों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं।
घर की साफ-सफाई
धूल-मिट्टी मकड़ियों को जाल बुनने में मदद करते हैं. इसलिए अपने घर की साफ-सफाई का खास ध्यान रखें।
स्प्रे
बस थोड़ा सा नींबू का रस पानी में मिलाइए और एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए। अब इसे खिड़कियों, दरवाजों और उन जगहों पर छिड़किए जहां पर मकड़ियों के अधिक आती हैं। हैं। नींबू की खट्टी खुशबू मकड़ियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो दूर भाग जाती हैं।
सफेद सिरका स्प्रे
स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर कर लीजिए। अब जहां भी मकड़ी का जाला दिखे, वहां स्प्रे कर दीजिए। इसकी तेज गंध मकड़ियों को बिलकुल रास नहीं आती और वह घर से दूर रहती हैं।
कपूर
कपूर की तेज खुशबू मकड़ियों को पसंद नहीं है, जिसके कारण वो दूर भागती हैं।
पुदीने का एसेंशियल ऑयल
इसकी कुछ बूंदें पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लीजिए फिर इसे घर के चारों तरफ छिड़कें। मकड़ियां दूर रहेंगी और आपका घर भी सुगंधित हो उठेगा।