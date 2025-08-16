Sports Education : अडाणी इंटरनेशनल स्कूल और ISSO आए एक साथ , स्कूलों में स्पोर्ट्स एजुकेशन को करेंगे मजबूत

Sports Education : अदाणी इंटरनेशनल स्कूल ने अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल संगठन (ISSO) के साथ सहयोग करके भारत के खेल शिक्षा ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अदाणी इंटरनेशनल स्कूल (Adani International School) की प्रमोटर नम्रता अदाणी अब ISSO के सलाहकार बोर्ड का हिस्सा हैं। ISSO, भारत का एकमात्र समर्पित खेल निकाय है जो अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम (International Syllabus) वाले स्कूलों के लिए समर्पित है और अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB), कैम्ब्रिज, एडएक्सेल और अमेरिका स्थित नेशनल स्कूल बोर्ड्स एसोसिएशन (NSBA) जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बोर्डों से संबद्ध है। ISSO ने 430 से अधिक स्कूलों, 22 खेल विधाओं और हर साल 300 से ज्यादा टूर्नामेंट्स कराए हैं। इनमें 22,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है।

इस सहयोग के चलते अडाणी इंटरनेशनल स्कूल ISSO के साथ मिलकर खेल सुविधाओं को बढ़ाने, एथलीटों के प्रशिक्षण (training of athletes) को बेहतर करने और वैश्विक आयोजनों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। ISSO का लक्ष्य है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन करें और एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित हों।

अदाणी समूह की श्रीमती नम्रता अदाणी ने एक बयान में कहा, “हम भारत के शैक्षिक और खेल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। इस सहयोग के माध्यम से, हमारा लक्ष्य समावेशी, भविष्य के लिए तैयार संस्थान बनाना है जहाँ छात्रों को कक्षा और खेल के मैदान, दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जाए।