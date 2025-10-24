बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, लिस्ट में अखिलेश-आजम सहित ये नाम हैं शामिल

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची कर दी है। इस सूची में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत सपा के वरिष्ट नेता आजम खान को भी शामिल किया गया है। इस सूची में समाजवादी पार्टी ने कुल 20 नेताओं की सूची जारी की गई हैं। सपा की स्टार प्रचारक की सूची में शामिल होने से आजम खान को लेकर चल रही बहुत सी चर्चाओं पर भी विराम लग गया है।

स्टार प्रचारकों की सूची में ये हैं शामिल

समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, आजम खान, डिम्पल यादव, अफजाल अंसारी, अवधेश प्रसाद, बाबू सिंह कुशवाह, नरेश उत्तम पटेल, रमाशंकर विधार्थी राजभर, लाल जी वर्मा, छोटे लाल खरवार, राजीव राय, सनातन पाण्डेय, इकरा हसन, प्रिया सरोज, लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद, तेज प्रताप सिंह यादव, ओम प्रकाश सिंह, काशीनाथ यादव और धर्मेन्द्र सोलंकी को शामिल किया गया है।