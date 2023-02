शाहरुख खान के जबरा फैन चीनी बच्चे का डांस Video देख, यूजर्स बोले- पठान को चीन में भी हो रिलीज

मुंबई। बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। सोशल मीडिया (Social Media) के आने से फैंस वीडियो और फोटो के ज़रिए शाहरुख खान (Shahrukh Khan) से संवाद करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शाहरुख खान (Shahrukh Khan) लोगों को रिप्लाई भी करते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से दंग हो जाएंगे। बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि चीन का रहने वाला एक बच्चा शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के गाने पर जबर्दस्त डांस कर रहा है। इस बच्चे का डांस देखने के बाद लोग दंग हैं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे छोटा बच्चा जबर्दस्त डांस कर रहा है। इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब भा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा मोहब्बतें फिल्म के एक गाने पर डांस कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो को lucky_hang_hang नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया है। इस वीडियो 15 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। वहीं इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंयर किली पॉल ने इस वीडियो को देखने के बाद रिएक्ट किया है। उन्होंने कमेंट में जय हिन्द लिखा है। लोगों ने इस वीडियो को देखकर काफी इन्जॉय किया है।