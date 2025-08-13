भारतीय स्टेट बैंक ने किया जूनियर एसोसिएट्स भर्ती के लिए पहली प्रतीक्षा सूची जारी, यहां देखे अपना नाम

नई दिल्ली। एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम 11 जून को घोषित किया गया था, जिसमें कुल 14,191 रिक्तियां थीं। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए मुख्य परीक्षा 10 और 12 अप्रैल को आयोजित की गई थी। जिसके तहत भारतीय स्टेट बैंक ने विज्ञापन संख्या CRPD/CR/2024-25/24 के तहत अधिसूचित जूनियर एसोसिएट्स भर्ती के लिए पहली प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है।

बैंक ने इस भर्ती की पहली वेटिंग सूची में चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर शेयर किया है। परिणाम पीडीएफ प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in. पर उपलब्ध है। प्रतीक्षा सूची में अपनी चयन स्थिति देख सकते हैं, जिसमें अनंतिम रूप से चयनित आवेदकों के रोल नंबर दिए गए हैं एसबीआई ने बताया कि आवेदकों का चयन लास्ट होगा। बतादें कि लेह और कारगिल घाटी सहित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भर्ती अभियान के लिए एसबीआई क्लर्क प्रतीक्षा सूची की भी घोषणा की गई है। आवेदक अपना नाम एसबीआई के वेबसाइट में जाकर वेबसाइट sbi.co.in.पर जारी लिस्ट देख लें।