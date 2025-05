Video: दिल्ली में आंधी-पानी से मचा हाहाकार, तेज बारिश के बाद सड़कों पर भारी जल भराव, 49 फ्लाइट डायवर्ट

Waterlogging due to rain in Delhi: केरल में शनिवार को मॉनसून ने दस्तक दी, जिसके बाद राज्य में अच्छी ख़ासी बारिश देखने को मिली है। इस बीच दिल्ली में रविवार सुबह आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश ने जन-जीवान अस्त-व्यस्त कर दिया। बारिश के बाद मिंटो रोड, मोती बाग और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल-1 की सड़कों पर भारी जल भराव की समस्या देखने को मिल है। वहीं, खराब मौसम के चलते 100 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित हुईं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र ने देर रात 11 बजकर 30 मिनट से सुबह पांच बजकर 30 मिनट के बीच छह घंटे में 81.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की और इस दौरान 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि छोटे वाहन तक डूब गए। मिंटो रोड पर एक कार लगभग पूरी तरह पानी में डूबी गयी। मोती बाग और दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास की सड़क का ऐसा ही हाल रहा। बारिश के बाद जगह-जगह जल भराव के चलते वाहनों के आवागमन में समस्या देखने को मिली।

VIDEO | Delhi rains: A bus and a car got drowned in an inundated underpass in Delhi Cantt area. #Delhi #DelhiWeather #Delhirains pic.twitter.com/vlFg36MJJS

खराब मौसम के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने बताया कि रात 11:30 बजे से सुबह 4:00 बजे तक 49 फ्लाइट्स डायवर्ट की गईं। अब हालात सामान्य हैं। यूपी के गाजियाबाद में कल रात आई आंधी-बारिश के चलते एसीपी ऑफिस में बने कमरे की छत गिरने की घटना में सब इंस्पेक्टर (SI) वीरेंद्र कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

VIDEO | Delhi rains: Heavy overnight rains turned the road into a river at ITO. The commuters had to wade through the waters. (Time: 5:30 AM)#DelhiWeather #Delhi #delhirain pic.twitter.com/pJNiDJtVUp

