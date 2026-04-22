नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर: होम मिनिस्टर सुदन गुरुंग का इस्तीफा, नई सरकार में बढ़ी हलचल

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नेपाल में हाल ही में हुए चुनावों में जेन-जी आंदोलन की लहर के बाद सत्ता में आई नई सरकार से देश के युवाओं को बड़ी उम्मीदें थीं। रैपर से नेता बने बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद माना जा रहा था कि नई व्यवस्था देश में पारदर्शिता और तेज बदलाव लाई जाएगी।

लेकिन सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद मतभेद और विवाद सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब देश के होम मिनिस्टर सुदन गुरुंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को उन्होंने अचानक त्यागपत्र का ऐलान किया।

क्यों दिया गुरुंग ने इस्तीफा?

सुदन गुरुंग की व्यक्तिगत संपत्ति और वित्तीय स्थिति को लेकर सोशल मीडिया सहित कई मंचों पर सवाल उठने लगे थे। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्वयं नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की और पद छोड़ने का निर्णय लिया।

अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और शुचिता सबसे अहम है।

गुरुंग ने कहा—

“मैं जनता की आलोचना को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण लोगों का भरोसा है।”

“जेन-जी आंदोलन पारदर्शिता के लिए था, इसलिए हम पर भी लागू होता है”

गुरुंग ने स्वीकार किया कि यदि जेन-जी आंदोलन पारदर्शिता, ईमानदारी और बेहतर शासन के लिए था, तो वही सिद्धांत उनके लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा—

“सरकार हमारे 46 भाइयों-बहनों के बलिदान के बाद बनी है। ऐसे में हम पर नैतिकता का पालन करना ही चाहिए।”

उन्होंने यह भी कहा कि उनके इस्तीफे से सरकार पर सवाल उठना बंद हो जाएंगे और हितों का टकराव खत्म होगा।

साफ-सफाई वाली जांच की मांग

सुदन गुरुंग ने अपनी वित्तीय होल्डिंग्स की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की भी मांग की।

उन्होंने युवाओं और मीडिया से अपील की कि जीवन में शुचिता और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

निष्कर्ष

नेपाल की राजनीति में यह इस्तीफा एक बड़ा संकेत है कि नई सरकार नैतिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता को लेकर दबाव में है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व में शुरू हुए “नए नेपाल” के वादे पर यह पहला बड़ा परीक्षण माना जा रहा है।