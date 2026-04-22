  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Home Guard Exam : होमगार्ड परीक्षा 25 से 27 अप्रैल तक, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने हुए शुरू

UP Home Guard Exam : होमगार्ड परीक्षा 25 से 27 अप्रैल तक, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने हुए शुरू

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा की समीक्षा करेंगे और इस बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। बैठक में सभी एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, आईजी-डीआईजी रेंज, डीएम, जिलों के पुलिस कप्तान और डीआईओएस उपस्थित रहेंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा की समीक्षा करेंगे और इस बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। बैठक में सभी एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, आईजी-डीआईजी रेंज, डीएम, जिलों के पुलिस कप्तान और डीआईओएस उपस्थित रहेंगे।

पढ़ें :- अब गोंडा मेडिकल कॉलेज के वार्ड में बेड पर सोते दिखे आवारा कुत्ते, डीएम ने जारी की चेतावनी

होमगार्ड भर्ती परीक्षा (UP Home Guard Exam) आगामी 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित होगी, जिसके दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, अभ्यर्थियों की सुविधा और नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए सीएम योगी अधिकारियों को निर्देश देंगे। इस दौरान वह कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। प्रदेश सरकार का जोर परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने पर है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) आधिकारिक वेबसाइट पर चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपनी परीक्षा तिथि के अनुसार ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

जानिए कब जारी होंगे एडमिट कार्ड
25 अप्रैल 2026 की परीक्षा के लिए: 22 अप्रैल 2026
26 अप्रैल 2026 की परीक्षा के लिए: 23 अप्रैल 2026
27 अप्रैल 2026 की परीक्षा के लिए: 24 अप्रैल 2026

परीक्षा से पहले जारी हुई थी सिटी स्लिप

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड पहले ही 18 अप्रैल 2026 को परीक्षा शहर (एग्जाम सिटी) की सूचना जारी कर चुका है। इसमें उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र वाले जिले की जानकारी दी गई है।

पढ़ें :- कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में जंगलराज हैं, जंगल राज में जान का खतरा हैं मेरे पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं हैं:- पूर्व सपा कैबिनेट मंत्री आजम खान

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी परीक्षा तिथि के अनुसार ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते तैयारी पूरी कर लें।

बोर्ड ने यह भी कहा है कि परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी और अपडेट केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए उम्मीदवार नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।

अभ्यर्थी एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि का ध्यान रखें और उसी दिन अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

यूपी होमगार्ड भर्ती का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

पढ़ें :- IPS Transfer: आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, कानपुर के बदले पुलिस कमिश्नर, रघुवीर लाल को दी गई जिम्मेदारी

यूपी होम गार्ड प्रवेश पत्र 2026 यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अंतिम तिथि से काफी पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें:-

-यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जायें।

-होमपेज पर, “यूपी होम गार्ड प्रवेश पत्र 2026” के लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

-अपने खाते तक पहुंचनें के लिए अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें।

-लॉग इन करने के बाद, परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा।

-प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसकी एक प्रति प्रिंट करके परीक्षा केंद्र पर अपने साथ ले जायें।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP Board Results 2026 : योगी सरकार ने पारदर्शिता और समयबद्धता से रचा नया मानक, परीक्षार्थी सबसे पहले इस साइट पर देख सकेंगे रिजल्ट

UP Board Results 2026 : योगी सरकार ने पारदर्शिता और समयबद्धता से...

UP Home Guard Exam : होमगार्ड परीक्षा 25 से 27 अप्रैल तक, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने हुए शुरू

UP Home Guard Exam : होमगार्ड परीक्षा 25 से 27 अप्रैल तक,...

भारत सीमा में घुसकर आरोपी को घसीट ले गई नेपाली पुलिस, मानवाधिकारों की उड़ती धज्जियां — सीमा सुरक्षा पर बड़े सवाल

भारत सीमा में घुसकर आरोपी को घसीट ले गई नेपाली पुलिस, मानवाधिकारों...

नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर: होम मिनिस्टर सुदन गुरुंग का इस्तीफा,नई सरकार में बढ़ी हलचल

नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर: होम मिनिस्टर सुदन गुरुंग का इस्तीफा,नई...

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर वायुसेना के सुखोई-मिराज ने हवा में दिखाए करतब, दो चरणों में रात 9 बजे तक चलेगा युद्धाभ्यास

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर वायुसेना के सुखोई-मिराज ने हवा में दिखाए करतब, दो...

तेज रफ्तार वाहन ने किसान को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत, आरोपी चालक फरार

तेज रफ्तार वाहन ने किसान को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत,...