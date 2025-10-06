IPS Transfer: आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, कानपुर के बदले पुलिस कमिश्नर, रघुवीर लाल को दी गई जिम्मेदारी

IPS Transfer: उत्तर प्रदेश में सोमवार को चार आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसमें कानपुर के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया है। अब रघुवीर लाल कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। इसके साथ ही, दिपेश जुनेजा को पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, बिनोद कुमार सिंह को पुलिस महानिदेशक, सीआईडी के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम, का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही, तरूण गाबा को पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा, के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।