सोनौली में ‘ऑपरेशन कार-ओ-बार’ सख्त: सार्वजनिक स्थानों पर कार में शराब पीने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज::  महराजगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सोनौली पुलिस ने ‘ऑपरेशन कार-ओ-बार’ अभियान को तेज गति दे दी है। सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों में बैठकर शराब पीने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस टीम रोजाना शाम विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। अभियान की कमान सीओ अंकुर गौतम के हाथों में है।

थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि सड़क किनारे या सार्वजनिक जगहों पर कार में शराब पीना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना, चालान और आवश्यक धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

चेकिंग के दौरान कोतवाल सोनौली अजीत प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी नवनीत नागर, एसआई प्रिया तिवारी सहित पुलिस टीम के कई जवान मौजूद रहते हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं और न ही सार्वजनिक स्थानों को बार में तब्दील करें।

पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, इसलिए नियमों का पालन अनिवार्य है।

