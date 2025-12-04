स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सख्ती—नौतनवा में पूरे दिन चला बसों का सघन चेकिंग अभियान

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गुरुवार को पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देश पर यातायात पुलिस ने नौतनवा कस्बा क्षेत्र में स्कूली बसों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। यह कार्रवाई सुबह स्कूल खुलने के समय से लेकर छुट्टी तक बिना रुके जारी रही। इस दौरान दर्जनों बसों को रोककर उनकी गहन व तकनीकी जांच की गई।

चेकिंग में पुलिस ने स्कूल/कॉलेज संचालित बसों की फिटनेस, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरा, फायर सेफ्टी उपकरण, गैस किट, फर्स्ट एड बॉक्स और अन्य अनिवार्य सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच-पड़ताल की। टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी बस अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को न ले जा रही हो।

अभियान के दौरान वाहन चालकों को कड़े निर्देश दिए गए कि—

बसों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगवाएं

निर्धारित सीटिंग क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाएं

वाहन निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं

बस में फायर गैस किट और अपर्याप्त नहीं, बल्कि पूरा फर्स्ट एड बॉक्स रखें

जिन बसों में कमियां पाई गईं, उनके चालकों पर मौके पर ही नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे, ताकि अभिभावकों को यह भरोसा रहे कि उनके बच्चे सुरक्षित हाथों में स्कूल आ-जा रहे हैं।