Success Story of Sheetal Devi: शीतल के हौसले को तोड़ नहीं पाए हालात, दोनों हाथ नहीं होने के बाद भी रच दिया इतिहास, मिला अर्जुन अवॉर्ड

कहते हैं अगर किसी के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंचने का जोश और जुनून हो तो दुनिया की कोई ताकत और कोई कमी उसे उसके लक्ष्य से डिगा नहीं सकती है। बस सिर पर अपने लक्ष्य के लिए वो जुनून होना चाहिए। ऐसे ही जोश और जुनून के बलबूते इतिहास रच डालता है। इसी जोश और जुनून का ही नतीजा है कि आज दोनो हाथ न होने के बावजूद शीतल देवी (Sheetal Devi) ने दुनिया में असंभव को संभव कर दिखाया है।

President Droupadi Murmu confers Arjuna Award, 2023 on Ms Sheetal Devi for her achievements in Para Archery. She has won:

● Three gold medals and one silver medal in the 4th Para Asian Games held in Hangzhou, China in 2023.

● One silver medal in the World Para Archery… pic.twitter.com/MYrmcwp5wp

