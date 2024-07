जम्मू-कश्मीर के डोडा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच फिर मुठभेड़; दो जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के डोडा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच फिर मुठभेड़; दो जवान घायल

Encounter in Doda, Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के डोडा (Doda) जिले में बुधवार देर रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिर मुठभेड़ (Encounter) हुई है। इस मुठभेड़ में सेना के दो जवान घायल बताए जा रहे हैं। यह जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गयी है। इससे पहले सोमवार को हुई मुठभेड़ में एक कैप्टन सहित सेना के चार जवान शहीद हो गए थे।