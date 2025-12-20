  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सीमावर्ती गांवों में चीनी की तस्करी तेज, नेपाल भेजी जा रही खेप

सीमावर्ती गांवों में चीनी की तस्करी तेज, नेपाल भेजी जा रही खेप

सीमावर्ती गांवों में चीनी की तस्करी तेज, नेपाल भेजी जा रही खेप

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: सोनौली कोतवाली क्षेत्र के खनुआ, हरदी डाली और केवटलिया गांव में चीनी की अवैध तस्करी का मामला सामने आया है। इन गांवों के कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में चीनी डंप की जा रही है, जिसे बाद में साइकिल और नेपाली मोटरसाइकिल कैरियरों के जरिए नेपाल पहुंचाया जा रहा है।

पढ़ें :- यूपी में ठंड ने कई जिलों में स्कूलों में लगाया ताला, मौसम विभाग ने 35 जिलों के लिए जारी किया 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट

सूत्रों के अनुसार चीनी की खेप नौतनवा बाजार की थोक दुकानों से पिकअप, ई-रिक्शा, टेंपो और मैजिक वाहनों पर लादकर सीमाई गांवों तक पहुंचाई जाती है। वहां से इसे छोटे वाहनों और साइकिलों के माध्यम से सीमा पार भेज दिया जाता है।

इस संबंध में एसडीएम नौतनवा नवीन प्रसाद ने बताया कि हरदी डाली, शेखफरेदा और खनुआ नोमेंस के समीप अवैध गोदामों में चीनी भंडारण और तस्करी की सूचना मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर जल्द ही छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की ओर से तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने की बात कही गई है। वहीं, लगातार हो रही तस्करी से सीमाई क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

पढ़ें :- UP School Closed : डीएम ने 12वीं तक के सभी स्कूलों में कल छुट्टी घोषित की , ठंड व कोहरे के चलते लिया बड़ा फैसला
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सीमावर्ती गांवों में चीनी की तस्करी तेज, नेपाल भेजी जा रही खेप

सीमावर्ती गांवों में चीनी की तस्करी तेज, नेपाल भेजी जा रही खेप

यूपी में ठंड ने कई जिलों में स्कूलों में लगाया ताला, मौसम विभाग ने 35 जिलों के लिए जारी किया 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट

यूपी में ठंड ने कई जिलों में स्कूलों में लगाया ताला, मौसम...

UP School Closed : डीएम ने 12वीं तक के सभी स्कूलों में कल छुट्टी घोषित की , ठंड व कोहरे के चलते लिया बड़ा फैसला

UP School Closed : डीएम ने 12वीं तक के सभी स्कूलों में...

सोनौली बॉर्डर पर सुरक्षा का जायजा: डीआईजी ने जवानों व ग्रामीणों से किया संवाद

सोनौली बॉर्डर पर सुरक्षा का जायजा: डीआईजी ने जवानों व ग्रामीणों से...

UP Legislature Winter Session 2025 : सीएम योगी, बोले- सरकार वंदे मातरम सहित हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार

UP Legislature Winter Session 2025 : सीएम योगी, बोले- सरकार वंदे मातरम...

UP School Closed : यूपी के इस जिले में ठंड ने दो दिनों तक लगा ताला, बच्चों की मांग पर DM ने किया ऐलान

UP School Closed : यूपी के इस जिले में ठंड ने दो...