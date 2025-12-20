सीमावर्ती गांवों में चीनी की तस्करी तेज, नेपाल भेजी जा रही खेप

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: सोनौली कोतवाली क्षेत्र के खनुआ, हरदी डाली और केवटलिया गांव में चीनी की अवैध तस्करी का मामला सामने आया है। इन गांवों के कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में चीनी डंप की जा रही है, जिसे बाद में साइकिल और नेपाली मोटरसाइकिल कैरियरों के जरिए नेपाल पहुंचाया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार चीनी की खेप नौतनवा बाजार की थोक दुकानों से पिकअप, ई-रिक्शा, टेंपो और मैजिक वाहनों पर लादकर सीमाई गांवों तक पहुंचाई जाती है। वहां से इसे छोटे वाहनों और साइकिलों के माध्यम से सीमा पार भेज दिया जाता है।

इस संबंध में एसडीएम नौतनवा नवीन प्रसाद ने बताया कि हरदी डाली, शेखफरेदा और खनुआ नोमेंस के समीप अवैध गोदामों में चीनी भंडारण और तस्करी की सूचना मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर जल्द ही छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की ओर से तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने की बात कही गई है। वहीं, लगातार हो रही तस्करी से सीमाई क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।