Sunil Thapa dies : ‘मैरी कॉम’ एक्टर सुनील थापा का निधन, फैंस को लगा झटका

Sunil Thapa dies : बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में अपना जलवा बिखेरने वाले एक्टर सुनील थापा का निधन हो गया है। एक्टर के निधन की खबर सुनते ही बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बता दें कि सुनील ने कई फिल्मों में काम किया था। वहीं उन्होंने वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 में भी धमाल मचाया था। अपनी दमदार अभिनय और सिनेमा जगत में दशकों के योगदान के लिए मशहूर सुनील थापा का निधन 7 फरवरी, 2026 को काठमांडू के थापाथली स्थित नॉर्विक अस्पताल (Norvic Hospital in Thapathali, Kathmandu) में हुआ। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों का मानना है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई है, हालांकि आधिकारिक चिकित्सा रिपोर्ट का अभी इंतजार है।
सुनील थापा नेपाल में रहते थे, लेकिन उनके परिवार वाले मुंबई में रहते हैं। उनकी सेहत, अंतिम संस्कार और अन्य जानकारी का इंतजार है। सुनील थापा नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता थे। उन्होंने बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में भी कई दशकों तक काम किया। हाल ही में सुनील थापा ‘द फैमिली मैन 3’ में दिखे थे। उन्होंने दलीप ताहिल और मनोज बाजपेयी के साथ स्क्रीन शेयर की।
नेपाल के डांग में जन्मे सुनील थापा ने सिनेमा की दुनिया में ऐसा सफर तय किया, जो मेहनत, निरंतरता और प्रतिभा की मिसाल बन गया। चार दशक से भी ज़्यादा लंबे करियर में उन्होंने नेपाली सिनेमा को नई पहचान दी और खुद को उसके सबसे चर्चित और भरोसेमंद चेहरों में स्थापित किया। अभिनय की शुरुआत उन्होंने 1981 में हिंदी फिल्म ‘एक दूजे के लिए’ से की और शुरुआती वर्षों में कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी नज़र आए, लेकिन उनकी असली उड़ान नेपाली फिल्मों के साथ ही हुई।
बता दें कि फिल्मों में आने से पहले थापा खेलों से भी जुड़े रहे। उन्होंने बॉम्बे के क्लबों के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल खेला। अभिनेता सुनील थापा ने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया था।