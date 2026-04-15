सुवेंद्र अधिकारी का बड़ा बयान, कहा- 15 साल रही चोरों की सरकार, राम को मौका देने की करी अपील

नई दिल्ली। लोग चुनावी माहौल के बीच बंगाली नव वर्ष पोइला बैसाख मना रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता और BJP उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को नंदीग्राम में सुबह एक जुलूस में हिस्सा लिया। नंदीग्राम में भारी भीड़ द्वारा मालाओं से स्वागत किए जाने के बाद अधिकारी ने लोगों से आने वाले विधानसभा चुनावों में राम को एक मौका देने की अपील की। ​​उन्होंने टीएमसी का नाम लिए बिना उस पर तंज कसते हुए कहा कि 15 साल तक राज्य पर चोरों के राज के बाद अब बदलाव का समय आ गया है। अधिकारी ने कहा कि चोरों ने 15 साल राज किया। वामपंथियों ने 35 साल राज किया। एक बार राम को मौका दीजिए।

इस बीच हुगली में BJP नेता स्मृति जुबिन ईरानी ने चुंचुड़ा में एक रोड शो किया, जहां एक वाहन पर सवार होकर लोगों का अभिवादन करते समय भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। कोलकाता के बेलेघाटा में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड 35 में एक रैली निकाली और कहा कि ममता बनर्जी के लिए समर्थन की लहर है। उन्होंने कहा कि हम अभी बेलेघाटा के वार्ड 35 में हैं। हर कोई अपने घरों से बाहर आ गया है और हर किसी का समर्थन दीदी के साथ है। ममता बनर्जी की लहर चल रही है। अधिकारी दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और दोनों ही क्षेत्रों में उनका मुकाबला टीएमसी के दिग्गज नेताओं से होगा। अधिकारी नंदीग्राम में टीएमसी के पवित्र कर के खिलाफ अपनी सीट बचा रहे हैं, जबकि भवानीपुर में उनका सीधा मुकाबला खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में जाने-माने चेहरों में से एक हैं और उन्होंने 2016 में टीएमसी के बैनर तले नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव जीता था। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव जो 2021 में आठ चरणों में हुए थे। तृणमूल कांग्रेस ने BJP के साथ कड़े मुकाबले के बीच 213 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि BJP की सीटों की संख्या बढ़कर 77 हो गई थी। पिछले राज्य चुनावों में कांग्रेस और वाम मोर्चा का खाता भी नहीं खुल पाया था।