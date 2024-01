T20 World Cup Schedule: टी20 विश्व कप का शेड्यूल हुआ जारी, इस दिन होगा भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला

T20 World Cup Schedule: आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। टी20 विश्व कप के पहले मैच में कनाडा और अमेरिका के बीच भिड़ंत होगी, जबकि टी20 विश्व कप का फाइनल मुकाबाल 29 जून को खेला जाएगा। टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 9 जून को खेला जाएगा।

📢 Announced!

Take a look at #TeamIndia's group stage fixtures for the upcoming ICC Men's T20 World Cup 2024 👌👌

India will play all their group matches in the USA 🇺🇸#T20WorldCup pic.twitter.com/zv1xrqr0VZ

— BCCI (@BCCI) January 5, 2024