“कलक्ट्रेट पर गूंजा शिक्षकों का स्वर, टीईटी अनिवार्यता खत्म करने की उठी मांग”

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को एससीएसटी बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी व शिक्षक कलक्ट्रेट पहुंचे। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में लागू हुआ, जिसमें शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। इस अधिनियम की अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में पहले से तैनात शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता अनुचित है।

प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया, प्रदेश सचिव हरेराम गौतम, प्रदेश संगठन मंत्री विजेंद्र कुमार कन्नौजिया, जिलाध्यक्ष रामदुलारे व कोषाध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यह मांग उठाई।

इस मौके पर नागेंद्र प्रसाद, बैजनाथ प्रसाद, सतीश कुमार, राजेश कुमार, धीरेन्द्र पाल, जैनेन्द्र, अनिरुद्ध, राजीव, सतीश, मुकेश, रामेश्वर, अर्जुन सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।