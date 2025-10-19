तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी भैसे पर बैठ कर पहुचे नामांकन कराने, वीडियो वायरल

बिहार विधासभा चुनाव में एक तरफ जहां सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटे जीतने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ उनके प्रत्याशी अजीबो गरीब हरकते कर रहे है। रविवार सुबह जहां राजद नेता लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर एक नेता ने अपना कुर्ता फाड़ लिया वहीं एक नेता सड़क पर लेट कर हाई प्रोफाइल ड्रामा करने लगा। वहीं सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जनशक्ति जनता पार्टी के उम्मिदवार भैसे पर बैठ कर नामांकन कराने जाते हुए दिख रहे हैं।
पटना। बिहार विधासभा चुनाव में एक तरफ जहां सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटे जीतने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ उनके प्रत्याशी अजीबो गरीब हरकते कर रहे है। रविवार सुबह जहां राजद नेता लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर एक नेता ने अपना कुर्ता फाड़ लिया वहीं एक नेता सड़क पर लेट कर हाई प्रोफाइल ड्रामा करने लगा। वहीं सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जनशक्ति जनता पार्टी के उम्मिदवार भैसे पर बैठ कर नामांकन कराने जाते हुए दिख रहे हैं।
अरुण यादव भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे
तेजू की पार्टी देख लेना सबसे अधिक INDIA का वोट कटेगी बाक़ी बिहार चुनाव में नौटंकी की भी अब कमी नहीं है
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी राजद से बाहर कर दिया है। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाया और बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। वैसे तो तेज प्रताप हमेंशा चर्चा में बने रहते है। कभी अपने बयान के कारण तो कभी किसी फोटो और वीडियो के कारण। इस बार उनका एक प्रत्याशी चर्चा में आ गया है, जो भैसे पर बैठ कर अपना नामांकन कराने जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने अरवल विधानसभ सीट से अरुण यादव को अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अरुण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अपना गुरु मानते है। वह जब अपना नामांकन कराने गए तो उन्होने लालू प्रसाद यादव की फोटो अपने हाथों में ले रखी थी। इस दौरान दिलचस्प मोड़ तब सामने आया, जब वह भैसे पर बैठ कर अपना नामांकन कराने पहुंचे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे है।