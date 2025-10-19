  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी भैसे पर बैठ कर पहुचे नामांकन कराने, वीडियो वायरल

तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी भैसे पर बैठ कर पहुचे नामांकन कराने, वीडियो वायरल

बिहार विधासभा चुनाव में एक तरफ जहां सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटे जीतने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ उनके प्रत्याशी अजीबो गरीब हरकते कर रहे है। रविवार सुबह जहां राजद नेता लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर एक नेता ने अपना कुर्ता फाड़ लिया वहीं एक नेता सड़क पर लेट कर हाई प्रोफाइल ड्रामा करने लगा। वहीं सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जन​शक्ति जनता पार्टी के उम्मिदवार भैसे पर बैठ कर नामांकन कराने जाते हुए दिख रहे हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार विधासभा चुनाव में एक तरफ जहां सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटे जीतने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ उनके प्रत्याशी अजीबो गरीब हरकते कर रहे है। रविवार सुबह जहां राजद नेता लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर एक नेता ने अपना कुर्ता फाड़ लिया वहीं एक नेता सड़क पर लेट कर हाई प्रोफाइल ड्रामा करने लगा। वहीं सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जन​शक्ति जनता पार्टी के उम्मिदवार भैसे पर बैठ कर नामांकन कराने जाते हुए दिख रहे हैं।

पढ़ें :- VIDEO: बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा तेज प्रताप यादव का जलवा, बिहार पुलिस भी कर रही है उनके लिए प्रचार- प्रसार

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी राजद से बाहर कर दिया है। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाया और बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। वैसे तो तेज प्रताप हमेंशा चर्चा में बने रहते है। कभी अपने बयान के कारण तो कभी किसी फोटो और वीडियो के कारण। इस बार उनका एक प्रत्याशी चर्चा में आ गया है, जो भैसे पर बैठ कर अपना नामांकन कराने जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने अरवल विधानसभ सीट से अरुण यादव को अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अरुण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अपना गुरु मानते है। वह जब अपना नामांकन कराने गए तो उन्होने लालू प्रसाद यादव की फोटो अपने हाथों में ले रखी थी। इस दौरान दिलचस्प मोड़ तब सामने आया, जब वह भैसे पर बैठ कर अपना नामांकन कराने पहुंचे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले और दूसरे चरण मतदान के लिए 261 सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक तैनात , उपचुनावों के लिए 16 और नियुक्त

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले और दूसरे चरण मतदान के...

चंद्रयान-2 की बड़ी उपलब्धि, पहली बार देखा चांद पर सूर्य का प्रभाव, ISRO ने दिखाया लाइव

चंद्रयान-2 की बड़ी उपलब्धि, पहली बार देखा चांद पर सूर्य का प्रभाव,...

तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी भैसे पर बैठ कर पहुचे नामांकन कराने, वीडियो वायरल

तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी भैसे पर बैठ कर पहुचे नामांकन कराने,...

ग्रीन पटाखों के दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय, QR कोड और पुलिस पेट्रोलिंग का जाने क्या हैं नियम?

ग्रीन पटाखों के दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय, QR कोड और...

VIDEO: बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा तेज प्रताप यादव का जलवा, बिहार पुलिस भी कर रही है उनके लिए प्रचार- प्रसार

VIDEO: बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा तेज प्रताप यादव का जलवा, बिहार...

बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ी सीएम नीतीश कुमार की मुश्किले, पूर्व विधायक सहित चार वरिष्ठ नेताओं ने छोड़ा जेडीयू का दामन

बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ी सीएम नीतीश कुमार की मुश्किले, पूर्व विधायक...