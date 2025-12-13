बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को बताया रजिस्टर्ड अपराधी, संपत्ति को लेकर कह डाली बड़ी बात

  1. हिन्दी समाचार
बिहार के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्व सीएम लालू यादव की एक रजिस्टर्ड अपराधी हैं। जल्द ही उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उन जगहों पर स्कूल खोला जाएगा। उन्होने यह भी कहा कि घोटाले के पैसे से जो प्रॉपर्टी बनाई है उस पर ताला नहीं लटकेगा।

By Satish Singh 
Updated Date

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। वहीं जेडीयू के नीतीश कुमार ने जहां दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं सम्राट चौधरी ने दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। शनिवार को सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर सीधा हमला किया है। उन्होने कहा कि राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जब्त की गयी संपत्ति पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद एक रजिस्टर्ड अपराधी हैं। उन्होने चारा घोटाले में 950 करोड़ रुपए के मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। उन्होने कहा कि सीबीआई और प्रर्वतन निर्देशाल पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। उनकी कई संपत्तियों पर 20 साल से ताला लटका हुआ है। अब इन संपत्तियों पर ताला नहीं लटकेगा। ताला खुलवाकर इन संपत्तियों की रंगाई पुताई कराई जाएगी और उनमे सरकारी स्कूल खोला जाएगा, जिससे गरिब बच्चों को लाभ मिल सके। यह करने से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अच्छा लगेगा।

