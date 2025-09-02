Video Viral : तेजस्वी यादव ने पटना के मरीन ड्राइव पर किया डांस, बोले- 'हम मोदी जी को नचाते हैं...'

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) में सूबे की राजनीतिक पार्टियां प्रचार-प्रसार के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। इसी बीच, RJD नेता तेजस्वी यादव का डांस वीडियो (Tejashwi Yadav Dance Video) सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे युवाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) में सूबे की राजनीतिक पार्टियां प्रचार-प्रसार के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। इसी बीच, RJD नेता तेजस्वी यादव का डांस वीडियो (Tejashwi Yadav Dance Video) सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे युवाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह वीडियो पटना के मरीन ड्राइव का बताया जा रहा है। बीते सोमवार, 1 सिंतबर की रात को तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव घूमने निकले थे। इसी दौरान कुछ युवाओं से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने साथ डांस कराया। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, ‘तेजस्वी के बिना सुधार न होई, ए भाई लालू बिना चालू इ बिहार न होई…’ अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।

ऋतिक रोशन स्टाइल में डांस

वीडियो में तेजस्वी यादव लोअर और टीशर्ट पहने युवाओं के साथ डांस करते दिख रहे हैं। रोहिणी ने अपने ‘X’ अकाउंट से तीन वीडियो शेयर किए हैं। पहला वीडियो 23 सेकेंड का है। इसमें तेजस्वी यादव युवा डांसरों से डांस स्टेप सीखते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे ऋतिक रोशन स्टाइल में डांस करते दिख रहे हैं।

एक अन्य वीडियो शेयर कर लिखा रोहिणी ने लिखा कि सबसे कीमती है चेहरे की प्यारी सी मुस्कान, भांजा है अपने मामा जी की जाना।

‘हम मोदी जी को नचाते हैं…’

रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक कई वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो में तेजस्वी यादव डांस करते, युवाओं से बातचीत करते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि दिल तो बच्चा ही है जी, मस्ती टाइम, पटना मरीन ड्राइव। एक अन्य वीडियो में युवाओं का समूह तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नजर आ रहा है। इस दौरान तेजस्वी उन्हें कहते हैं कि मैं तो मोदी को नचाता हूं।

वीडियो सामने आने के बाद उनके समर्थक और आम लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग उनकी सरलता और मिलनसार स्वभाव की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उन्हें जमीन से जुड़ा नेता बता रहे हैं।

युवा नेतृत्व, नयी सोच के साथ ही आगे बढ़ेगा बिहार : रोहिणी आचार्य 

राजद नेता रोहिणी आचार्य एक्स पोस्ट पर लिखा कि बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं , युवा तेजस्वी की अगुवाई में बढ़ता बिहार चाहते हैं। युवाओं के साथ अनौपचारिक संवाद से उन्हें और बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्राप्त होता है और एक नयी ऊर्जा का संचार होता। युवा नेतृत्व, नयी सोच के साथ ही आगे बढ़ेगा बिहार।

