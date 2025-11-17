  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. विधायक दल की बैठक के बाद तेजस्वी यादव चुने गए बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता

विधायक दल की बैठक के बाद तेजस्वी यादव चुने गए बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के लिए विपक्ष के नेता चुने गए हैं। राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर विजयी हुए तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद दूसरी बार विपक्ष का नेता चुना गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिलीं, जिनमें से 25 सीटें राजद के खाते में गईं। विपक्ष द्वारा तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुनने का फैसला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार में चल रहे पारिवारिक कलह के बीच आया है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव (Rashtriya Janata Dal leader Tejashwi Yadav) बिहार विधानसभा के लिए विपक्ष के नेता चुने गए हैं। राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर विजयी हुए तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद दूसरी बार विपक्ष का नेता चुना गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिलीं, जिनमें से 25 सीटें राजद के खाते में गईं। विपक्ष द्वारा तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुनने का फैसला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार में चल रहे पारिवारिक कलह के बीच आया है।

पढ़ें :- जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो और किसका करेंगे...रोहिणी आचार्य मामले में डॉ. प्रियंका मौर्य ने लालू परिवार को घेरा

बता दे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर उन्हें अपमानित करने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने के अपने चौंकाने वाले ऐलान के बारे में पूछे जाने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में पत्रकारों से कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। आप संजय यादव, रमीज़ और तेजस्वी यादव से जाकर पूछ सकते हैं। इन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से बाहर निकाला। बाद में एक्स पर एक भावुक पोस्ट में, रोहिणी ने दावा किया कि उन्हें अपमानित करने के साथ-साथ गाली दी गई और यहां तक कि उन्हें चप्पल से मारने की धमकी भी दी गई। रोहिणी, एक समर्पित बेटी, बहन, पत्नी और मां, अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़ी हुईं। उनके परिवार और समुदाय को उनसे समझौता करने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों से समझौता करने से इनकार कर दिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विधायक दल की बैठक के बाद तेजस्वी यादव चुने गए बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता

विधायक दल की बैठक के बाद तेजस्वी यादव चुने गए बिहार विधानसभा...

भारतीय किसानों की हुई चांदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ किया रोलबैक, 200 से अधिक खाद्य उत्पादों से टैरिफ हटाया

भारतीय किसानों की हुई चांदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ किया...

यूक्रेन ने रूस के नोवोरोस्सिय्स्क में प्रमुख तेल टर्मिनल पर किया बड़ा हमला, हुआ बड़ा नुकसान

यूक्रेन ने रूस के नोवोरोस्सिय्स्क में प्रमुख तेल टर्मिनल पर किया बड़ा...

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई सजा-ए-मौत,कथित तौर पर मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई सजा-ए-मौत,कथित तौर पर मानवता...

ICT का सजा-ए-मौत का फैसला 'पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित : शेख हसीना

ICT का सजा-ए-मौत का फैसला 'पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित : शेख...

आजम खान फिर जाएंगे जेल? दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला और उनको MP/MLA कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

आजम खान फिर जाएंगे जेल? दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला...