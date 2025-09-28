तेजस्वी यादव ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो चुके है बूढ़े, वह नहीं है शासन करने के योग्य

पटना। राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद (Karpoori Extremely Backward Rights Dialogue) के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की आलोचना की। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए दावा किया कि नीतीश कुमार शासन करने के लिए योग्य नहीं हैं। राज्य में तेजी से विकास को बढ़ावा देने में उनकी क्षमता नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि एनडीए (NDA)पर अति पिछड़े समाज (extremely backward society) को महज वोट बैंक के रूप में देखती है। उन्होने ने एनडीए पर अति पिछड़े समाज का शोषण करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कसम खाते हुए कहा कि राजद सरकार आने पर यह समाज एक पावर बैंक बन जाएंगे।

बिहार विधानसभा के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव (Leader of Opposition in Bihar Assembly Tejashwi Yadav) ने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार चलाने के लायक नहीं हैं, वह बूढ़े हो चुके हैं। बिहार को तेज गति से विकास करने की जरूरत है। हमें एक नया बिहार बनाना है। एनडीए के लोगों ने अति पिछड़े समाज को केवल धोखा दिया है। उन्होंने इसे केवल वोट बैंक के रूप में माना है। जब हमारी सरकार बनेगी तो अति पिछड़े सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेंगे, बल्कि एक पावर बैंक बन जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर पूरे बिहार में माई बहिन मान योजना (Mai Bahin Maan Yojana) शुरू करने का वादा किया था। यह घोषणा करते हुए कि चुनावी राज्य में परिवर्तन अवश्यंभावी है। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा, मां योजना शुरू की जाएगी और बेटी योजना शुरू की जाएगी। माई बहिन मान योजना शुरू की जाएगी। बिहार के हर ब्लॉक और पंचायत से बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं, जो बदलाव की तीव्र इच्छा का संकेत है। इस बार हर कोई बदलाव चाहता है, और बदलाव होगा।” माई बहिन मान योजना भारत के बिहार में राष्ट्रीय जनता दल () और कांग्रेस का एक चुनावी वादा है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े समुदायों की महिलाओं को 2,500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता का वादा करती है।