VIDEO VIRAL : तेजस्वी यादव बोले- चिराग पासवान जल्दी से कर लें शादी, ये सुनते राहुल गांधी तपाक से कहा- ये मेरे लिए भी है

Rahul Gandhi Wedding Comment: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) पर हैं। उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav ) और महागठबंधन के अन्य नेता शामिल हैं। रविवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बिहार के अररिया जिले में महागठबंधन के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान एक मजेदार वाकया सामने आया, जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया।

इस दौरान तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav ) ने केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान (Chirag Paswan) पर निशाना साधते हुए एक हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की। तेजस्वी ने कहा कि चिराग पासवान (Chirag Paswan) एक व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं, जबकि हम जनता के हनुमान हैं। चिराग पासवान (Chirag Paswan) आज कोई मुद्दा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वह हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए।

मुस्कुराने लगे लोग

तेजस्वी की इस टिप्पणी पर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे। तभी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने तपाक से जवाब दिया- ये बात मुझ पर भी लागू होती है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का यह जवाब सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाके गूंज उठे। सभी नेताओं और पत्रकारों ने इस हल्के-फुल्के पल का आनंद लिया। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की इस त्वरित और मजेदार प्रतिक्रिया ने माहौल को और हल्का कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर इस तरह का हल्का-फुल्का कमेंट किया हो, लेकिन इस बार तेजस्वी के साथ उनकी यह अंदाज चर्चा का विषय बन गई।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस यात्रा के दौरान वे विभिन्न जिलों में जनसभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से संवाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav ) और अन्य महागठबंधन नेताओं का साथ इस यात्रा को और मजबूती दे रहा है। इस मजेदार वाकये ने राजनीतिक गलियारों में हल्की-फुल्की चर्चा को जन्म दिया है।