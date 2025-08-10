तेजस्वी यादव, बोले-मोदी जी के करीबी बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को क्या दो अलग-अलग नोटिस होंगे जारी या विपक्ष के लिए ही इनके नियम है?

पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition in Bihar Assembly Tejashwi Yadav) ने रविवार को एक्स पोस्ट पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा (Bihar’s Deputy Chief Minister Vijay Sinha) का नाम दो अलग-अलग जगहों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज होने और उनके पास दो अलग-अलग ईपिक (EPIC) कार्ड शेयर कर पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को घेरा है। एक्स पर लिखा कि है मोदी जी के खासमखास बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा (Bihar’s Deputy Chief Minister Vijay Sinha) के ये दो अलग-अलग जिलों की दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के दो अलग-अलग जगह के मतदाता हैं। लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से और पटना जिले की बांकीपुर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से।इनके पास दो दो अलग-अलग 𝐄𝐏𝐈𝐂 है।

उन्होंने बताया कि लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका 𝐄𝐏𝐈𝐂 𝐈𝐃 नंबर- 𝐈𝐀𝐅𝟑𝟗𝟑𝟗𝟑𝟑𝟕 और पटना जिले की बांकीपुर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका 𝐄𝐏𝐈𝐂 𝐈𝐃- 𝐀𝐅𝐒𝟎𝟖𝟓𝟑𝟑𝟒𝟏 है। लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या-𝟏 के क्रमांक संख्या- 𝟐𝟕𝟒 में इनका नाम पंजीकृत है। जबकि बांकीपुर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या-𝟒 के क्रमांक संख्या- 𝟕𝟓𝟕 में इनका नाम पंजीकृत है।

यादव ने बताया कि बांकीपुर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है उसमें अनुभाग संख्या-𝟒 के क्रमांक संख्या- 𝟖𝟏𝟓 में इनका नाम पंजीकृत है। इनके चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। ये दो अलग-अलग चरण में आयोजित चुनावों में दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दो बार मतदान करते है। दोनों जगह इनकी दो अलग-अलग उम्र है। एक जगह इनकी आयु 𝟓𝟕 वर्ष है तो दूसरी जगह 𝟔𝟎 वर्ष है। क्या यह फर्जीवाड़ा और आयु घोटाला नहीं है?

इन्होंने दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दो अलग-अलग गणना प्रपत्र भरे है। दोनों जगह अलग-अलग गणना प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए है। अर्थात् जानबूझकर इन्होंने दो अलग-अलग जगह दो वोट बनवाए है। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने दोनों जगह गणना प्रपत्र पर स्वयं साइन नहीं किए तो क्या चुनाव आयोग ने ख़ुद फर्जी हस्ताक्षर के दम पर इनके दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दो अलग-अलग वोट बनाए है?

दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। क्या चुनाव आयोग ने जानबूझकर बीजेपी समर्थकों के वोट इसी पैटर्न पर बनवाए है? चुनाव आयोग ने दो जगह से इनका नाम कैसे ड्राफ्ट सूची में डाल दिया ? क्या इनको दो अलग-अलग नोटिस जारी होंगे या विपक्ष के लिए ही इनके नियम है?