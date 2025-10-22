बिहार विधानसभ चुनाव में बढ़ी तेजस्वी यादव की मुश्किले, 27 अक्टूबर से चलाया जाएगा कोर्ट में ट्रायल

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर राजद नेता और बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे है। विधानसभा चुनाव से पहले ही उनकी मुसिबते बढ़ती जा रही है। सीबीआई ने आईआरसीटीसी होटल आवंटन के मामले में 12 गवाह तैयार किए है। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर राजद नेता और बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav, Leader of Opposition in Bihar Legislative Assembly) जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे है। विधानसभा चुनाव से पहले ही उनकी मुसिबते बढ़ती जा रही है। सीबीआई ने आईआरसीटीसी होटल आवंटन के मामले में 12 गवाह तैयार किए है। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव है। जांच एजेंसी ने गवाहों की सूची कोर्ट को सौंप दी है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ 27 अक्टूबर से कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाएगा।

बता दे कि कुछ दिनों पहले ही सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई लोगों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र रचने के गंभीर आरोप तय किए हे। कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से पेश किए सबूतों के आधार पर लालू यादव सहित सभी पर ट्रायल चला सकती है। वहीं लालू और उनके परिवार वालों ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया है। साथ ही उन्होने कहा था कि वह मुकदमे का सामना करेंगे।

विशेष सीबीआइ जज विशाल गोग (Special CBI Judge Vishal Gog) ने 13 अक्टूबर को अरोप तय करते हुए आदेश दिया था कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटलों के हस्तांतरण में प्रभाव डाला। निविदा प्रक्रिया में जानबूझकर बदलाव किए गए थे और जमीन का मूल्यांकन कम दिखाया गया था। बाद में यह सभी संपत्ति लालू प्रसाद यादव के करीबी हाथों में पहुंच गई।

 

