कश्मीर की घाटी में शून्य से तीन डिग्री नीचे पहुंचा पारा, पर्यटक शांत माहौल और ठंड का ले रहे मजा

नई दिल्ली। कश्मीर की घाटी (valley of kashmir) में ठंड का कहर जारी है। पूरे इलाके में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.9 सेल्सियस दर्ज किया गया है। जैसे-जैसे इलाके में तापमान गिर रहा है, धुंध भरी सुबह आम बात हो गई है। डल झील (Dal Lake) के पास स्थानीय लोग लकड़ी जला रहे और ठहल रहे है। वहीं पर्यटक (tourist) शांत माहौल और ठंड का मज़ा लेने के लिए आ रहे हैं। ज़ीरो से नीचे तापमान वाले अन्य इलाकों में पहलगाम (-2.8°C), काज़ीगुंड (-1.6°C), और कुपवाड़ा (-2.4°C) हैं। जबकि कुछ जगहें जैसे गुलमर्ग (1.6°C) और कोकरनाग (0.1°C) पारा दर्ज किया गय है।

बता दे कि इन इलाकों में दिन के समय अधिकतम तापमान 8°C और 14°C के बीच रहता है। बाहर जाने से पहले लगभग सभी को गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन इसने स्थानीय लोगों को उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कोई खास असर नही डाला है। ठंड की लहर के बारे में पूछे जाने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां निश्चित रूप से बहुत ठंड है। लेकिन यह अच्छी ठंड है और साथ ही मज़ेदार भी है। तापमान चाहे कुछ भी हो, आम आदमी पर इस ठंड का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। उन्होंने दूसरे लोगों को इतनी ज़्यादा ठंड से निपटने के तरीके बताते हुए कहा कि अपने घरों से बाहर निकलें, ठंड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरामदायक कमरे और हीटर छोड़कर सुबह दौड़ना शुरू करें ताकि आपका शरीर फिट और स्वस्थ रहे। मैं पूरे साल यही रूटीन फॉलो करता हूं, भले ही बर्फबारी हो या बारिश। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पर्यटन कश्मीर की जान है और यह बहुत अच्छी बात है कि वे अब ठंड का मज़ा लेने आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर आने के बाद वे गर्मी को भूल जाएंगे और वे जहां भी जाएंगे लोग उनका स्वागत करेंगे।