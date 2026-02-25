  1. हिन्दी समाचार
  सोनौली-सीमावर्ती क्षेत्र में चोरों का आतंक, गुमटियों के ताले टूटे, पुलिस अलर्ट पर

सोनौली-सीमावर्ती क्षेत्र में चोरों का आतंक, गुमटियों के ताले टूटे, पुलिस अलर्ट पर

By ब्यूरो टीम महराजगंज 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत–नेपाल सीमा पर होली से ठीक पहले चोरी की वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। मंगलवार की रात सोनौली कोतवाली क्षेत्र के हरदी डाली गांव में दो गुमटियों के ताले तोड़कर चोरों ने सामान व नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

उधर कैथवलिया उर्फ बरगदही गांव में विद्युत मोटर चोरी की घटना से लोग संभल भी नहीं पाए थे कि सीमा पार नेपाल के कोटही माई गांव (पालिका वार्ड-3) में दो घरों पर छिटपुट चोरी की वारदातों ने इलाके में दहशत और बढ़ा दी है।

स्थानीय लोगों में भय का माहौल है, जबकि सोनौली और नेपाल पुलिस का कहना है कि अब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बावजूद इसके, पुलिस ने मिले इनपुट के आधार पर सीमा पर निगरानी बढ़ाते हुए चोरी करने वाले गिरोह की तलाश तेज कर दी है।

रिपोर्ट – धर्मेंद्र चौधरी 

