  3. Big News: असम में सेना के कैंप पर आतंकवादी हमला, तीन जवान घायल

Terrorist attack in Assam: भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में सेना के कैंप पर आतंकी हमले की खबर सामने आयी है। यह हमला तिनसुकिया ज़िले के काकोपाथर इलाके में शुक्रवार तड़के सुरक्षा बल के कैंप पर हुआ। अज्ञात आतंकवादियों की गई गोलीबारी में तीन सैन्यकर्मी घायल हो गए। यह जानकारी सेना के एक रक्षा प्रवक्ता ने दी।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड

सेना प्रवक्ता ने बताया कि सेना और पुलिस ने आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सेना प्रवक्ता ने कहा, “रात करीब 12:30 बजे, अज्ञात आतंकवादियों ने एक चलती गाड़ी से काकोपाथर कंपनी के ठिकाने पर गोलीबारी की। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आस-पास के घरों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरती।” उन्होंने कहा कि सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकवादी “स्वचालित हथियारों से गोलीबारी” करने के बाद मौके से भाग गए।

प्रवक्ता ने आगे कहा, “तीन जवानों को मामूली खरोंचों के अलावा कोई गंभीर चोट नहीं आई है। इलाके की तलाशी ली गई है और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।” यह इलाका असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय सीमा के पास है।

एक समाचार चैनल ने सूत्रों के हवाले से बताया आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकवादी समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट) के थे और उन्होंने ग्रेनेड लॉन्चर और स्वचालित राइफलों का इस्तेमाल किया। असम का यह क्षेत्र अक्सर महत्वपूर्ण आतंकवादी गतिविधियों के कारण समाचारों की सुर्खियों में रहता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह क्षेत्र शांतिपूर्ण रहा है।

उल्फा (आई) की किसी गतिविधि की सूचना नहीं मिली है। सूत्रों के अनुसार, आज सुबह का हमला भारत-म्यांमार क्षेत्र में हाल ही में हुए अभियानों के जवाब में हो सकता है, जिसमें कुछ उल्फा आतंकवादियों को मार गिराया गया था।

पढ़ें :- असम में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, चार बार के सांसद और पूर्व मंत्री राजेश गोहेन और 18 नेताओं ने दिया भाजपा से इस्तीफा

