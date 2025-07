थाईलैंड आर्मी कमांडर की बुराई करने पर PM सस्पेंड, फोन लीक से खुलासा

बैंकाक। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनवात्रा (Thailand’s Prime Minister Patongtarn Shinawatra) को कंबोडिया के मंत्री से बातचीत के दौरान थाई सेना प्रमुख की आलोचना करने पर पद से बर्खास्त कर दिया गया है। यह फैसला उनकी फोन रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद लिया गया, जिसमें वह सेना प्रमुख के खिलाफ बोलती हुई सुनी गईं। इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

थाईलैंड (Thailand) की एक संवैधानिक अदालत (Constitutional Court) ने मंगलवार को 7-2 के फैसले से शिनवात्रा को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच की जाएगी, और यदि वह दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें स्थायी रूप से पद से अयोग्य ठहराया जा सकता है। थाईलैंड (Thailand) में सेना की आलोचना को एक गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि वहां सेना का व्यापक प्रभाव है।

दुश्मन देश के नेता से की बुराई

थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनवात्रा (Thailand’s Prime Minister Patongtarn Shinawatra) पर आरोप है कि उन्होंने दुश्मन देश कंबोडिया के सीनेट प्रमुख हुन सेन (Cambodia’s Senate chief Hun Sen) को फोन किया था। फोन कॉल के दौरान शिनवात्रा ने हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया। इस बातचीत के दौरान शिनवात्रा थाई सेना (Thai Army) के प्रमुख की बुराई करते हुए सेन को बताया कि जो जनरल फिलहाल कंबोडिया सीमा (Cambodia Border) पर तैनात हैं, वे उनके दुश्मन हैं, और इसी कारण सीमा पर तनाव बढ़ रहा है।

Breaking

🇹🇭 Thailand's Prime Minister Patongtarn Shinawatra removed by court

Now Deputy Prime Minister will take over the post pic.twitter.com/DpaqaBTMaf

— Giorgia Meloni (parody) (@Georgiameloniii) July 1, 2025