  3. Coolie: कुली की रिलीज से पहले दिखा थलाइवा का जलवा, प्रसिद्ध मंदिर में हुई पूजा कर फैंस ने लुटाया प्यार

टॉलीवुड सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म ‘कुली’ को लेकर जबर्दस्त हाइप बना हुआ है। इस फिल्म को 14 अगस्त यानि कल रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। वहीं अब फैंस फिल्म रिलीज होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सी बीच थलाइवा के फैंस ने उनकी नई फिल्म ‘कुली’ की सफलता के लिए तमिलनाडु के प्रसिद्ध विनयगर मंदिर में खास पूजा की और फिल्म के पोस्टर के आगे  दिए जलाए।

By Aakansha Upadhyay 
थलाइवा के फैंस ने की ‘कुली’ के लिए पूजा

थलाइवा रजनीकांत के फैंस ने उनकी आने वाली फिल्म ‘कुली’ की सफलता के लिए जिस प्रसिद्ध विनयगर मंदिर में पूजा की है, वह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। इस खास पूजा का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फैंस ने भगवान श्रीगणेश के इस मंदिर में फिल्म ‘कुली’ के पोस्टर लगाए हुए हैं। वहीं, मंदिर के बाहर फिल्म के बड़े से पोस्टर के आगे तमिल भाषा में मूवी के नाम की रंगोली बनाई और उस पर कई सारे दिए जलाए। वहीं, मंदिर के पुजारी फिल्म की सफलता के लिए पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

टूटेंगे कमाई के रिकॉर्ड

‘कुली’ को लेकर फैंस के बीच बनी हाइप देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग करेगी। ट्रेड एक्सपर्ट सुमित कडेल के अनुसार, फिल्म अपने ओपनिंग डे पर भारत में 80 से 90 करोड़ की कमाई कर सकती है। वहीं, वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा बढ़कर 155 से 165 करोड़ हो सकता है।

